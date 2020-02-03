Подробные характеристики новинки Moto G8 Slylus

В просторах интернета опубликовали подробные спецификации нового смартфона Moto G8 Slylus компании Motorola.

Новинку оснастят 6.39 дюймовым IPS дисплеем с разрешением FHD+. Также новинка получит на дисплее вырез в левом углу для фронтальной камеры на 25 Мп.

За производительность будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 664 в паре 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. А за автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 10 Вт. На задней стороне смартфона разместят сканер отпечатков пальцев и камеру с тремя модулями. Где основной сенсор компании Samsung на 48 Мп. Его дополнят 16 Мп широкоугольный объектив и 2 Мп макро камера.

На нижней грани новинки разместили порт USB-C для зарядки смартфона, динамики и разъём для наушников 3.5 мм. Главной особенностью новинки станет стилус, который установят на нижней грани устройства рядом с динамиком.

Moto G8 Slylus оснастили NFC модулем для бесконтактных платежей Google Pay. Новинка будет работать на базе операционной системе Android 10.

Точной даты анонса смартфона пока что неизвестно, но по слухам новинку должны представить вместе с флагманом Motorola Edge+ 23 февраля на выставке MWC 2020.