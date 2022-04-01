Подробные характеристики видеокарты AMD Radeon RX 7950 XT

Сегодня стали известны подробные характеристики грядущей видеокарты AMD Radeon RX 7950 XT. Видеокарта будет работать на графическом процессоре RDNA 3 следующего поколения. AMD откажется от CU (вычислительных единиц) в пользу WGP (процессоров рабочей группы) на своих графических процессорах следующего поколения RDNA 3.

Показанная ниже конфигурация графического процессора Navi 31 включает два GCD (кристалл графического ядра) и один MCD (кристалл с несколькими кэшами). Каждый GCD имеет 3 шейдерных движка (всего 6), а каждый шейдерный движок имеет 2 шейдерных массива (2 на SE / 6 на GCD / всего 12). Каждый массив шейдеров состоит из 5 WGP (10 на SE / 30 на GCD / всего 60), и каждый WGP включает 8 модулей SIMD32 с 32 ALU (40 SIMD32 на SA / 80 на SE / 240 на GCD / 480 всего). Эти блоки SIMD32 в совокупности составляют 7680 ядер на GCD и 15360 ядер в целом.

MCD Navi 31 (RDNA 3) будет связан с двумя GCD через межсоединение Infinity Fabric следующего поколения и будет иметь 256–512 МБ кэш-памяти Infinity. Каждый графический процессор также должен иметь 4 канала подключения к памяти (32-разрядные). Всего 8 32-битных контроллеров памяти для 256-битного интерфейса шины.

Таким образом, исходя из предполагаемой информации, флагманская видеокарта в линейке Radeon RX 7000, AMD Radeon RX 7950 XT, будет использовать флагманскую конфигурацию графического процессора Navi 31, поддерживая в общей сложности 15360 потоковых процессоров с тактовой частотой 2,5 ГГц. Мы не знаем, является ли это максимальной тактовой частотой, но это на 11 % больше, чем у Radeon RX 6900 XT, и обеспечивает 38,4 терафлопс эффективной вычислительной мощности FP32. Это на 67 % больше вычислительной мощности по сравнению с RX 6900 XT. Карта также будет иметь TBP на 200 Вт выше, чем у 6900 XT с рейтингом TBP 500 Вт, что также на 67% больше. Что касается конфигурации памяти, ожидается, что AMD Radeon RX 7950 XT будет иметь вдвое больший объем памяти — 32 ГБ по сравнению с 16 ГБ у текущего флагмана. Карта сохранит свой 256-битный интерфейс шины памяти, но более быстрые (21 Гбит/с) кристаллы GDDR6 могут позволить AMD достичь внутренней пропускной способности выше 512 ГБ/с (до 672 ГБ/с). Что касается дизайна Infinity Cache, он также удваивается благодаря 512 МБ на борту графического процессора Navi 31.