Подробности о камерах Samsung Galaxy S22 и S22 +

Сегодняшняя утечка информации Ice Universe подробно описала модели камер Samsung Galaxy S22 и S22 +, обе будут использовать одно и то же оборудование. Начиная с сенсора на 50 МП в основной камере, сенсора 1 / 1,57 дюйма с пикселями 1,0 мкм и диафрагмой f / 1,8. Это похоже на датчики Samsung GN5 и Sony IMX766, Samsung любит использовать два источника датчиков камеры. Для сравнения: основная 12-мегапиксельная камера на S21 и S21 + оснащена сенсором 1 / 1,76 дюйма с пикселями 1,8 мкм. Серия S22 будет использовать объединение пикселей, поэтому при разрешении 12,5 МП эффективный размер пикселя будет 2,0 мкм.

Телеобъектив переключится с нынешнего цифрового зума без потерь на более традиционный оптический зум с 3-кратным увеличением. Это будет сенсор 10MP с оптическим форматом 1 / 3,94 дюйма и размером пикселей 1,0 мкм. К ним будет добавлен 12-мегапиксельный сенсор для сверхширокоугольной камеры - размером 1 / 2,55 дюйма с пикселями 1,4 мкм и диафрагмой f / 2,2. По сути, это то же самое, что и в серии S21. Селфи-камера будет такой же, как и на S21 / S21 +, то есть сенсор 10MP (1 / 3,24 дюйма, 1,22 мкм) с диафрагмой f / 2,2.