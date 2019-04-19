Подробности предстоящих смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro

Компания OnePlus готовится представить OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro 14 мая. Как предполагает название «Pro», между двумя моделями будут существенные различия в спецификациях. OnePlus 7 Pro поставляется с 6,64-дюймовым изогнутым дисплеем, а OnePlus 7 - с 6,4-дюймовым плоским дисплеем. Модель Pro будет иметь дисплей с более высоким разрешением (QHD +) с более высокой частотой обновления 90 Гц, а стандартная модель будет иметь дисплей Full HD + с частотой обновления 60 Гц.

Установка задней камеры также будет отличаться. Стандартная модель оснащена модулем с двумя камерами, а модель Pro будет иметь три камеры, состоящие из 48-мегапиксельной основной линзы, телеобъектива и сверхширокого объектива. На передней панели OnePlus 7 каплевидный вырез, в то время как модель Pro оснащена всплывающей камерой.