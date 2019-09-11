Подробности режима «Motion Sense» на серии Pixel 4

2019-09-11, Автор - Anna; Продукт - Google Pixel 4; [34]
Серия Google Pixel 4 будет представлена ​​на аппаратном мероприятии 15 октября. Ожидается, что официальные предварительные заказы начнутся сразу после шоу.

Еще одна утечка детализирует настройки управления жестами с помощью технологии Motion Sense, которая позволяет переключать песни, отключать звуковые сигналы и телефонные звонки взмахом руки. Пользователям Pixel 4 и Pixel 4 XL также будет предоставлена ​​возможность полностью отключить функцию Motion Sense.

Также представлена коллекция фотографий, демонстрирующих Pixel 4 с разных сторон. Они подтверждают наличие большого дисплея, окруженного тонкими боковыми рамками, уменьшенным подбородком и довольно большой верхней рамкой. По словам Google, смартфон включает в себя камеру для селфи, радар Project Soli, динамик-вкладыш и целую систему распознавания лиц, которая будет конкурировать с Apple Face ID.

Ожидается, что Pixel 4 будет поставляться с 5,7-дюймовым AMOLED-экраном, разрешением 1080 x 2280, а Pixel 4 XL получит 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1440 x 3040. Обе модели будут иметь соотношение сторон 19: 9 с частотой обновления 90 Гц. Обе новинки будут работать на платформе Snapdragon 855. Емкость батареи у Pixel 4 равна 2800 мАч, а у Pixel 4 XL аккумулятор - 3700 мАч.

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