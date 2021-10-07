Подставка для беспроводной зарядки Pixel 6 с мощностью 23 Вт

Вместе с грядущими смартфонами от Google, в сети интернета появилось изображение беспроводного зарядного устройства Pixel Stand второго поколения. Согласно информации, новая мощная подставка Pixel Stand будет поддерживать быструю зарядку 23 Вт, что вдвое больше, чем было предложено беспроводным зарядным устройством Google первого поколения на 10 Вт, представленным с Pixel 3.

Ранее сообщалось, что беспроводная подставка будет иметь встроенный вентилятор для охлаждения , это означает что вы сможете переключать беспроводное зарядное устройство между «производительным режимом» и «тихим режимом» в зависимости от того, отдаете ли вы предпочтение более быстрой зарядке или обычной.