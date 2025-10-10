Подтвержден прямоугольный дизайн Nubia Z80 Ultra

Компания ZTE опубликовала тизер флагманского смартфона Nubia Z80 Ultra, который еще не был представлен официально. Изображение подтверждает наличие дизайна с прямыми углами, двухступенчатой кнопки камеры и тумблера на разных гранях, а также подэкранной фронтальной камеры, которая уже стала фишкой этого бренда. Также производитель опубликовал новые фотографии, сделанные на основную камеру устройства. На этот раз был задействован 85-мм перископный модуль. Смартфон также оснастят ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, аккумулятором ёмкостью больше 7000 мАч, поддержкой беспроводной зарядки, защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/69 и портом USB 3.2.

