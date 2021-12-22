Подтверждена дата запуска смартфона Samsung Galaxy S21 FE

Что касается характеристик, Galaxy S21 FE поставляется с 6,41-дюймовым дисплеем Super AMOLED, разрешением FHD + и частотой обновления 120 Гц. В смартфоне имеется тройная камера 12 + 12 + 8 МП с возможностью записи видео в 4K разрешении. Фронтальная камера оснащена 32 МП датчиком. Поступит смартфон в версии с процессором Snapdragon 888 или Exynos 2100. Конфигурации включают 6 ГБ и 8 ГБ ОЗУ, а также версия с 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти. Емкость аккумулятора составит 4500 мАч. Информация о стоимости данной модели отсутствует.