Подтверждена дата запуска смартфона Samsung Galaxy S21 FE

Компания Samsung решила выпустить смартфон Galaxy S21 FE за месяц до серии Galaxy S22. До сих пор мы не знали даты релиза данной модели, но благодаря Эвану Блассу (@evleaks) появилась точная дата выпуска смартфона. Он выйдет 11 января 2022 года.

Что касается характеристик, Galaxy S21 FE поставляется с 6,41-дюймовым дисплеем Super AMOLED, разрешением FHD + и частотой обновления 120 Гц. В смартфоне имеется тройная камера 12 + 12 + 8 МП с возможностью записи видео в 4K разрешении. Фронтальная камера оснащена 32 МП датчиком. Поступит смартфон в версии с процессором Snapdragon 888 или Exynos 2100. Конфигурации включают 6 ГБ и 8 ГБ ОЗУ, а также версия с 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти. Емкость аккумулятора составит 4500 мАч. Информация о стоимости данной модели отсутствует.