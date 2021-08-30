Подтверждено: OnePlus 9RT получит SoC Snapdragon 870

Бюро индийских стандартов (BIS) одобрило выход смартфона OnePlus 9RT, подтвердив наличие восьмиядерной платформы Snapdragon 870. Ранее стало известно, что аппарат получит 6,55-дюймовый Super AMOLED Samsung E3-экран с разрешением 1080:2400 пикселей и частотой обновления 120 Гц, предустановленную ОС Android 12, квадрокамеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766), 16 Мп (сверхширик), 5 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины сцены), фронтальную камеру на 16 Мп, аккумулятор емкостью 4500 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт. Ориентировочная цена версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти составляет 461 доллар, с 8/256 ГБ – 507 долларов, а с 12/256 ГБ – 554 доллара.