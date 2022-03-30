Подтверждено партнерство компании Xiaomi с Leica

Уже несколько месяцев ходят слухи что модуль камеры Xiaomi 12 Ultra будет основан под брендом фотоаппаратов Leica. Недавно один из пользователей обнаружил в приложение Gallery Editor, встроенное в китайскую прошивку MIUI от Xiaomi. Он нашел в коде этого приложения, строки перевода, напрямую связанные с Leica. Строки относятся к фильтрам, которые можно использовать при редактировании фотографий и видео, а это означает, что мы должны увидеть некоторые фильтры марки Leica, продаваемые Xiaomi наряду с брендингом телефона. Конечно, в этом нет ничего особенного, другие производители телефонов делали то же самое раньше.

Похоже, что Xiaomi действительно собирается сотрудничать с компанией Leica, до сих пор неясна степень этого партнерства. Станет ли это просто поводом установить логотип Leica на телефон, добавив фильтры, вдохновленные Leica, в приложения для камеры и галереи и на этом закончить или Xiaomi действительно будет сотрудничать и использовать опыт Leica для улучшения камеры в 12 Ultra по сравнению с его конкурентами.
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