Подводный компьютер Garmin Descent X30 обойдется в $750

Компания Garmin объявила о выпуске подводного компьютера Descent X30, который получил 2,4-дюймовый ЖК-экран с разрешением 320:240 точек, двумя размерами шрифта и высокой яркостью. Новинка также характеризуется корпусом и безелем из переработанного океанического пластика, герметичными металлическими кнопками, водонепроницаемостью до 10 атм, литий-ионной батареей с автономностью до 30 часов с обычной яркости, системой NDL Aware для отображения в реальном изменения глубины на предел бездекомпрессионного погружения, модулем GPS, 3-осевым цифровым компасом, поддержкой звуковых и вибро-оповещений, динамической диаграммой глубины, профилями погружения, отправкой SOS-сообщения, 4 ГБ ОЗУ, зарядкой через фирменный зажим Garmin, габаритами 78,7:61,8:24,7 мм, массой без ремешка 159 граммов и с силиконовым ремешком QuickFit – 198,4 грамма. Цена устройства составляет 750 долларов.

