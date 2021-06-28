Появилась глобальная версия OPPO Reno 6

В прошлом месяце OPPO анонсировала в Китае серию смартфонов Reno 6, которая состоит из моделей Reno6 5G, Reno6 Pro 5G и Reno6 Pro+ 5G. Теперь появилась информация о том, что с большой долей вероятности Индонезия может стать первым мировым рынком, который получит смартфоны серии Reno6 5G, поскольку информация о смартфонах линейки впервые официально появились именно на сайте подразделения OPPO Indonesia. Слитая в сеть информация показывает, что Reno6 5G будет запущен в стране 15 июля. Официальная страница Reno6 5G на сайте OPPO Indonesia только подтвердила его дизайн — Reno6 будет оснащен плоским AMOLED-дисплеем, а его задняя часть будет оснащена системой с четырьмя камерами. На нижнем краю устройства есть решетка динамика, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм. На левой стороне новейшего смартфона Reno6 5G расположены кнопки регулировки громкости, а на правом краю расположена клавиша включения.

Он поддерживает подключение NFC, также задняя часть смартфона слегка изогнута к краям, а в верхнем левом углу находится модуль камеры. Телефон будет доступен в двух цветах: черном и синем. Стоит сказать, что это глобальная версия Reno6 5G, которая, похоже, отличается от китайского Reno6 5G с точки зрения дизайна. Китайский вариант имеет дисплей с изогнутыми краями, плоскую заднюю панель, другую конструкцию задней камеры и отсутствие 3,5-мм аудиоразъема. Вероятно, в характеристиках смартфонов тоже будут определённые отличия, но узнаем мы это лишь после релиза.