Появилась информация о Samsung Galaxy Quantum 2

В сети появилась информация о преемнике смартфона Galaxy Quantum с набором микросхем квантовой безопасности. Судя по всему, преемник находится на подходе, так как, его характеристики вместе с некоторыми изображениями просочились в сети.

Судя изображению сверху, смартфон Galaxy Quantum2 будет продавать SK Telecom, как и модель первого поколения. Samsung Galaxy Quantum 2 оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением экрана Full HD+ с частотой обновления 120 герц. На корпусе задней панели расположено три модуля основной камеры со светодиодной вспышкой. Основная задняя камера представляет собой датчик на 64 МП с оптической стабилизацией изображения.

За производительность смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus в паре с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. Из других особенностей смартфона является наличие рейтинга IP67, динамики Dolby Atmos, встроенный сканер отпечатков пальцев, слот для карт MicroSD и поддержка Samsung Pay с MST. Samsung Galaxy Quantum 2 будет доступен в черном и белом цвете.