Появилась информация о смартфоне Nokia TA-1124

2018-12-25, Автор - Ganibal; Продукт - Nokia TA-1124; [90]
На сайте федеральной комиссии связи появились технические характеристики и другие подробности, касающиеся будущего смартфона Nokia TA-1124.

Через неделю после получения одобрения Bluetooth SIG, заявки FCC на Nokia TA-1124 показали, что смартфон будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 439 SoC вместе с 3 ГБ оперативной памяти. Также будет поддерживаться 32 ГБ встроенной памяти. Кроме того, информация показывает, что смартфон будет иметь 5,99-дюймовый экран с соотношением сторон 18: 9, однако неизвестно, будет ли он иметь разрешение Full HD+ или более низкое разрешение. На передней панели камеры смартфон будет оснащен двойной камерой с 12-мегапиксельным основным датчиком с автофокусировкой и дополнительным 5-мегапиксельным объективом. Кроме того, он будет поддерживать NFC и Bluetooth 5.0, а также аккумулятор емкостью 3500 мАч. Ожидается, что смартфон будет работать на Android 9 Pie. Судя по спецификациям, Nokia TA-1124 выглядит как смартфон начального уровня от компании и может быть расположен где-то между Nokia 2 и Nokia 5.1.

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