Появились данные про объём батареи в iPhone 16

Компания Apple обычно не любит раскрывать точные данные о ёмкости аккумуляторов своих iPhone, так что пользователям приходится полагаться на информацию от других источников. То же самое касается недавно анонсированной линейки iPhone 16, так как производитель решил традицию не нарушать и ничего в рамках презентации про ёмкость аккумуляторной батареи не сообщил. К счастью, благодаря бразильскому регулятору Anatel в сети уже появились точные данные — даже не пришлось ждать разбора смартфонов специалистами. Например, стало известно, что iPhone 16 получил аккумулятор ёмкостью 3561 мАч, что на 6,3% больше по сравнению с предыдущей моделью. iPhone 16 Plus оснащён батареей на 4674 мАч — прирост в 6,6%.

В iPhone 16 Pro установлена батарея ёмкостью 3582 мАч, что на 9,4% больше, чем у iPhone 15 Pro, а iPhone 16 Pro Max получил аккумулятор на 4685 мА·ч — прирост на 5,5% по сравнению с iPhone 15 Pro Max. Соответственно, явным победителем по увеличению ёмкости аккумулятора является модель iPhone 16 Pro. Но это не значит, что другие модели не показывают отличных результатов по времени автономной работы — благодаря новым чипам A18 и A18 Pro, а также улучшенной теплоотдаче, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max демонстрируют более внушительную автономность по сравнению с их предшественниками. Кроме того, все модели iPhone 16 поддерживают быструю зарядку MagSafe мощностью 25 Вт, при условии, что вы приобретёте новый зарядный адаптер MagSafe от Apple. Так что прогресс есть, пусть и небольшой.