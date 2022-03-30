Появились фотографии грядущего смартфона Infinix Hot 12i

Infinix собирается приоткрыть завесу тайны над следующей линейкой смартфонов серии Hot. Модельный ряд будет состоять из трех моделей, а именно Hot 12, Hot 12i и Hot 12 Play. Хотя дата запуска еще не подтверждена компанией, уже просочились спецификации и реальные изображения одной из моделей — Hot 12i.

Infinix Hot 12i оснащен 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем HD+ IPS с разрешением 720×1612. Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio A22 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Смартфон оснащен тройной камерой состоящая из 13-мегапиксельной основной, 2-мегапиксельной сверхширокой и 2-мегапиксельной макросъемки. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Что касается датчиков, он оснащен G-сенсором, датчиком приближения, L-сенсором и сканером отпечатков пальцев расположенным на задней панели. Телефон сохранил разъем для наушников. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, но скорость зарядки не указана. Infinix Hot 12i будет работать на Android 11 Go Edition.