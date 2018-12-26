Появились фотографии неизвестного смартфона от Nokia

Пока все терпеливо ждут популярный смартфон Nokia 9 с пятью камерами, в интернете появились фотографии другого смартфона от Nokia.

Но фото можно заметить что на дисплее нет никаких надрезов для камеры. Еще более интригующим является то, что переднюю камеру нигде не видно, но недостаточно информации, чтобы предположить, есть ли у нее всплывающая слайд-камера. Телефон также не имеет сканера отпечатков пальцев, что означает, HMD Global может установил сканер на дисплее на этом загадочном устройстве. Также было известно что смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 845, что делает устройство флагманом.