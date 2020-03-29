Появились фотографии смартфона Xiaomi Redmi 9

Китайская компания Xiaomi готовит к выходу новый бюджетный смартфон Redmi 9. Теперь в сети появились фотографии смартфона и некоторые его спецификации.

Судя по изображениям смартфон получит 6.2-6.5 дюймовый дисплей, пластиковый рифлёный корпус, сканер отпечатков пальцев на задней стороне корпуса и основную камеру с четырьмя модулями.

Главный модуль получит разрешение 13 Мп, его дополнит широкоугольный объектив на 8 Мп, модуль макросъёмки на 5 Мп и датчик глубины на 2 Мп.

За производительность смартфона будет отвечать процессор MediaTek Helio G80. Больше информации о смартфоне, к сожалению пока что нет.