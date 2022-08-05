Появились фотографии защитной пленки iPhone 14

Apple выпустит новые модели iPhone 14 и iPhone 14 Pro в следующем месяце с множеством передовых дополнений. В то время как стандартные модели будут выглядеть более или менее одинаково, модели iPhone 14 Pro должны подвергнуться серьезному изменению дизайна. Одним из самых больших изменений флагманских моделей является дисплей с двумя вырезами. В сети появилось изображение защитной пленки для экрана iPhone 14 Pro, призванное показать размер дисплея с двойным вырезом.

Изображение было опубликовано Ice Universe, показывая потенциальный размер выреза в форме таблетки и отверстия. Как видно, двойной вырез на дисплее занимает много места. Ранее сообщалось, что флагманские модели будут оснащены дисплеем чуть большего размера: 6,12 дюйма у iPhone 14 Pro и 6,68 дюйма у iPhone 14 Pro Max. Помимо экрана, модели iPhone 14 Pro будут иметь большую платформу камеры с модернизированными датчиками. Еще одно важное дополнение — поддержка Always-On Display. Ранее в последней бета-версии Xcode было обнаружено, как будет выглядеть постоянно включенный дисплей. Обратите внимание, что только модели iPhone 14 Pro получат эту технологию из-за дисплея более высокого класса. Стандартные модели будут поставляться с дисплеем с частотой обновления 60 Гц, а модели «Pro» — с дисплеем с переменной частотой обновления 120 Гц. Apple, наконец, откажется от выемки в своих моделях iPhone, начиная с iPhone 15, но в этом году ожидается, что только модели «Pro» будут оснащены дисплеем с двойным вырезом. Воспринимайте новости с долей скептицизма, поскольку последнее слово остается за Apple.
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