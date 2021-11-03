Появились изображения будущего Poco M4 Pro 5G

Poco M4 Pro появится в следующий вторник и как ожидается, этот смартфон станет ребрендингом недавно анонсированного Redmi Note 11.

На изображении видно что Poco M4 Pro 5G оснащен 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем с вырезом, как утверждает источник осно будет с частотой обновления 90 Гц, как и у Redmi Note 11, в то время как его задняя часть имеет еще больший островок камеры с брендом Poco. Говорят, что фактическая настройка камеры идентична той, что установлена на Note 11, с основной камерой на 50 МП и сверхширокой камерой на 8 МП.

Poco M4 Pro будет использовать тот же набор микросхем Dimensity 810 5G с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. Телефон будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт и будет поставляться с Android 11 и MIUI 12.5.