Появились изображения грядущего смартфона OnePlus 10 Ultra

Китайский производитель OnePlus работает над выпуском флагманского смартфона OnePlus 10 Ultra, изображения которого появились в сети.

Смартфон получит изогнутый по бокам экран с отверстием вверху слева. Задняя панель смартфона будет очень похожа на ранее выпущенный OnePlus 10 Pro. Ожидается, что OnePlus 10 Ultra станет первым телефоном OnePlus с камерой перископа, обеспечивающей 5-кратный оптический зум.

OnePlus продолжает сотрудничество с Hasselblad, чей логотип появится на задней панели OnePlus 10 Ultra. Согласно предыдущим сообщениям, OnePlus 10 Ultra будет основан на платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+, которая производится с использованием 4-нм техпроцесса TSMC. Других подробностей о характеристиках смартфона OnePlus 10 Ultra на данный момент нет.
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