Появились изображения и характеристики Huawei Nova 7 SE 5G LOHAS Edition

Компания Huawei планирует выпустить новый смартфон серии Nova 7 под названием Nova 7 SE 5G LOHAS Edition. Смартфон появился на сайте China Telecom с изображениями, техническими характеристиками и ценами.

Согласно этому сайту, смартфон Huawei Nova 7 SE 5G LOHAS Edition имеет перфорированный дисплей размером 6,5 дюймов, обеспечивающий разрешение Full HD+ 1080x2400 пикселей. За производительность смартфона будет процессор Kirin 820E в паре 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Huawei Nova 7 SE 5G LOHAS Edition работает на ОС Android 10 на базе EMUI 10.1.1.

Huawei Nova 7 SE 5G LOHAS Edition имеет фронтальную камеру на 16 мегапикселей. На задней панели устройства установлена ​​четырехкамерная система на 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт. Новинка появится в таких цветах, как черный, фиолетовый, серебристый и зеленый. Huawei Nova 7 SE 5G LOHAS Edition будет продаваться за 359 долларов США.