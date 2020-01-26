Появились изображения нового флагмана Motorola Edge+

По слухам, компания Motorola готовит к выходу смартфон с названием Edge+, а сейчас в социальных сетях появилось первые изображений новинки.

Судя изображениям, смартфон получит 6.7-6.9 дюймовый широкоформатный дисплей с отверстием в левом углу для фронтальной камеры. По мимо всего этого, главной фишкой смартфона Motorola Edge+ будет поддержка стилуса. За производительность будет отвечать новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой сети пятого поколения 5G. Смартфон Motorola Edge+ станет новым флагманским смартфоном Moto.