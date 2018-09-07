Появились спецификации и изображения нового мобильного девайса Meizu 16X

Появились технические характеристики и изображения нового девайса Meizu 16X. Смартфон Meizu 16X получит 6-дюймовый экран с разрешением 2160 на 1080 пикселей. В основе устройства Meizu 16X ляжет чипсет Snapdragon 710 и 6 ГБ ОЗУ. Селфи-камера получит оптический сенсор на 20 МП, а тыльную камеру снабдят двумя объективами с разрешением 12 МП и 20 МП. Емкость аккумулятора равна 3 000 мА.ч. В качестве операционной системы у аппарата Meizu 16X выступит Android 8.1 Oreo. Сообщается, что представят новинку осенью этого года.