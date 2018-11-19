Появились изображения нового мобильного девайса Moto G7 с двойной камерой

В сети появилось официальное изображение смартфона под названием Moto G7. Основой устройства станет чипсет Qualcomm Snapdragon 660 и 4 Гбайт ОЗУ. Верхняя часть экрана имеет вырез в форме капли – в нем расположена камера для селфи-снимков. Главная камера включает два объектива и сдвоенную LED-вспышку. За питание будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 3000 мА.ч. В качестве ОС выступит девятая версия Android Pie. Предусмотрены симметричный USB-C порт, стандартный аудиовыход на 3,5 мм и решетка под динамик. Сообщается, что презентация Moto G7 ожидается на выставке MWC 2019.