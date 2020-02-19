Появились изображения первого в мире смартфона с выдвижным дисплеем

Компания TCL должна была представить на выставке MWC 2020 прототип выдвижного смартфона.

Судя по изображению, смартфон кардинально отличается от существующих складных смартфонов.

На изображении видно что дисплей как-то растягивается и превращается в планшет. Где вторая часть экрана прячется внутрь корпуса. Скорее всего толщина смартфона будет довольно таки массивной из-за такой конструкции.

Пока что это всего лишь прототип и слитые в сеть не официальные изображения. Хотя компания TLC уже показывала нам много разных прототипов складных смартфонов, но до стадии производства они пока не дошли.