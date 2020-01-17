Появились изображения смартфона OPPO Find X2

В просторах интернета поделились патентным изображением нового смартфона OPPO Find X2.

Судя по изображениям смартфон получит полностью безрамочный дисплей с выезжающей фронтальной камерой.

На задней части основная камера получила три модуля с LED вспышкой. Модули камеры и LED вспышка расположены полукругом. На нижней части виднеется порт для зарядки смартфона USB-C, а также вырезы под динамики и микрофон.

Внутри по слухам, смартфон оснастят 7 нм процессором Qualcomm Snapdragon 865 с модемом X55 5G, и аккумулятор со сверхбыстрой беспроводной зарядкой на 50 Вт.