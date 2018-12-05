Появились новые фото Vivo NEX2

Китайская компания vivo планирует запустить NEX 2 в ближайшие дни, и хотя нет официального подтверждения, все признаки приводят к дате 11 декабря. Именно тогда мы ожидаем увидеть устройство с двойным экраном официально. Но как обычно в интернет просочились фотографии будущего смартфона. Пользователь и технический блоггер в Китае ophone8 опубликовал фотографии vexo NEX 2 в двух цветах, демонстрируя его с двух сторон, попутно сравнивая с первой версией NEX.

Также компания выпустила трейлер к выходу нового смартфона.