Появились новые рендеры Xiaomi 12 с текстурированным дизайном задней панели

В последнее время серия Xiaomi 12 была подвержена множеству утечек. Сегодня в интернете появились рендеры грядущего устройства.

Рендеры, представленные информатором, демонстрируют дизайн, аналогичный ранее представленному OnLeaks, с плавными изгибами по углам и краям, изогнутым 6,28-дюймовым дисплеем с камерой с перфорацией в центре и брендом Xiaomi в нижнем левом углу задней панели.

В то время как рендеры белого и синего цветов имеют обычную заднюю панель, вариант зеленого цвета демонстрирует текстурированную заднюю часть, почти как кожу, что придает ей эстетически приятную внешность.

С недавним раскрытием Realme внешнего вида своего будущего GT 2 Pro , возможно, Xiaomi планирует пойти по тому же пути, представив флагманские телефоны с текстурированной задней панелью.