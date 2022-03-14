Появились новые рендеры грядущего смартфона Nothing

Компания Карла Пея, Nothing намекнула, что может запустить свой новый телефон в 2022 году. Это устройство считается смартфоном первого поколения нового бренда, который в должен работать под управлением Android на платформе Qualcomm Snapdragon.

Nothing не является компанией, которая позиционирует себя как способную поставлять аппаратное обеспечение с отличным внешним видом и акцентом на том, чтобы вписаться в жизнь пользователя. Учитывая, как это было воплощено в наушниках TWS с полупрозрачной оболочкой, которая показывает некоторые из их внутренностей подчеркнуто искусным образом. Сегодня были представлены первые рендеры грядущего смартфона демонстрирующий дизайн в стиле Nothing.

Полученные изображения изначально создают впечатление устройства, которое действительно следует тенденции прозрачности, таким образом, что предполагаемый телефон будет поддерживать беспроводную зарядку.

Дизайнер думает, что компания разработала относительно новую аппаратную часть, расположенную на о задней панели в виде приподнятого, заметно красного выступа, похожего на кнопку.