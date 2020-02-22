Появились официальные рендеры смартфона LG V60 ThinQ

Компания LG публиковала официальные пресс-рендер нового флагмана LG V60 ThinQ.

Судя по изображению, новинка получит каплевидный вырез для фронтальной селфи-камеры, также на левой грани корпуса разместили кнопки регулировки громкости, а справа кнопку для включения и выключению совместно с блокировкой и разблокировки смартфона.

Новинке приписывают дисплей на 6.7 дюймов, новый топовой процессор Qualcomm Snapdragon 865 с модемом поддержки сети пятого поколения 5G, ёмкий аккумулятор на 5000 мАч и основную камеру с четырьмя модулями.

Также на изображении, видно что на экране смартфона указана дата 24 февраля, скорее всего в этот день компания LG представит смартфон.