Появились первая информация о новом смартфоне iQOO Neo 7

Бренд iQOO начал работу над новым смартфоном iQOO Neo 7.

Согласно утечкам, iQOO Neo 7 будет оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем E5 с разрешением FHD+, частотой обновления до 120 Гц и яркостью до 1500 нит. Также смартфону приписывают 50 МП основную камеру Sony IMX766V, чипсет Dimensity 9000+, батарею емкостью 4700 мАч с поддержкой зарядки 120 Вт. Neo 7 может получить 20 МП фронтальную камеру. Устройство будет работать на ОС Android 12 на базе пользовательского интерфейса iQOO. Смартфон может иметь до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ хранилища UFS 3.1.

Более подробные характеристики смартфона раскроют ближе к анонсу.