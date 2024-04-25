Появились первые фотографии Vivo X100s

Сегодня, 25 апреля, информационное издание GSM Arena поделилось эксклюзивными фотографиями грядущего смартфона Vivo X100s. Стоит напомнить, что ранее инсайдеры сообщали о желании производителя отказаться от выпусклого дизайна в пользу более плоских граней, и эти фотографии подтверждают данную информацию. Более того, инсайдеры теперь сообщают о том, что серия смартфонов X100s, X100s Pro и X100s Ultra будет представлена уже в мае текущего года. Судя по снимкам, у смартфона X100s плоская рама с текстурным покрытием и слегка изогнутая (2.5D) задняя панель из стекла.

Блок камер имеет специальное кольцо и четыре объектива. Соответственно, система камер, кажется, не изменилась по сравнению с X100 — здесь всё ещё используется объектив с фокусным расстоянием от 15 до 70 мм (в основной камере) с ультраширокоугольной камерой на 15 мм и перископической камерой 70 мм. Ожидается, что потенциальный покупатель получит выбор из белого, чёрного, голубого и титанового цветов, плюс смартфон, вероятно, будет представлен с процессором Dimensity 9300+, который может похвастаться более высоким тактовым частотами ядра Cortex-X4. К сожалению, пока что информации о стоимости устройства нет, но можно предположить, что это флагманский гаджет, а значит, продавать его будут по достаточно высокой стоимости уровня 1000 долларов. Всё же Vivo в последнее время выпускает достаточно дорогие смартфоны — на уровне с Samsung или Apple. Но будем ждать релиза.