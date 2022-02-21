Появились первые подробности о грядущих смартфонах Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro.

Сегодня появились первые подробности о будущих телефонах Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro, и если компания будет придерживаться их, они должны стать официальными в октябре. Согласно новому отчету, дуэт Pixel 7 будет использовать чипсет Tensor второго поколения с модемом Exynos 5300 производства Samsung.

Сообщается, что кодовые имена для Pixel 7 и Pixel 7 Pro — Cheetah и Panther, что интересно, поскольку вплоть до поколения Pixel 6 Google использовал только кодовые имена, связанные с рыбой или другими морскими обитателями. Pixel 6 и 6 Pro носили кодовые имена Oriole и Raven, и, по-видимому, птичья номенклатура продолжается с еще не анонсированным Pixel 6a, который предположительно носит кодовое название Bluejay. Таким образом, похоже что Google теперь меняет свою схему кодового имени для Pixel с каждым поколением. В прошлом году, когда разрабатывался первый Tensor, Google протестировала его внутри компании, заменив Snapdragon 765 в некоторых устройствах Pixel 5 на Tensor. Затем эти модели получили кодовое название Whitefin. Конечно, до официального запуска Pixel 7 еще много времени, поэтому стоит подождать официальной информации от компании.