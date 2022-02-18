Появились первые рендеры грядущего смартфона Motorola Frontier

Недавно просочилась информация о предстоящем флагманском Android-телефоне Motorola Frontier с его массивной камерой, в которой якобы установлен 200-мегапиксельный датчик камеры. Теперь информатор представил новый рендер устройства, который дает более подробную информацию о датчике основной камеры. Это будет 1/1,5-дюймовый модуль с разрешением 194 МП и OIS.

Предыдущие информация предполагала, что мы увидим 200-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL HP1, но похоже это не так. Остальные два датчика называются сверхширокоугольным объективом на 50 МП и телеобъективом на 12 МП.

Motorola Frontier будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем pOLED с частотой обновления 144 Гц и чипом Snapdragon Gen 8 1 Plus — разогнанной версией нынешнего SD 8 Gen 1. Ожидается, что в телефоне будет батарея емкостью 4500 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 125 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт. Ходят слухи, что Motorola Frontier будет запущен в июле.