Появились первые рендеры грядущего смартфона Motorola Frontier

Недавно просочилась информация о предстоящем флагманском Android-телефоне Motorola Frontier с его массивной камерой, в которой якобы установлен 200-мегапиксельный датчик камеры. Теперь информатор представил новый рендер устройства, который дает более подробную информацию о датчике основной камеры. Это будет 1/1,5-дюймовый модуль с разрешением 194 МП и OIS.

Предыдущие информация предполагала, что мы увидим 200-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL HP1, но похоже это не так. Остальные два датчика называются сверхширокоугольным объективом на 50 МП и телеобъективом на 12 МП.

Motorola Frontier будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем pOLED с частотой обновления 144 Гц и чипом Snapdragon Gen 8 1 Plus — разогнанной версией нынешнего SD 8 Gen 1. Ожидается, что в телефоне будет батарея емкостью 4500 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 125 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт. Ходят слухи, что Motorola Frontier будет запущен в июле.
Комментарии и отзывы Motorola Frontier
Xiaomi 11i HyperCharge получит два варианта цвета…
Xiaomi 11i HyperCharge получит два варианта цветаПредстоящий смартфон Xiaomi 11i HyperCharge рекламируется как самый быстро-заряжаемый телефон в стране. X…
Смартфон Moto G31 оценен в 200 евро…
Смартфон Moto G31 оценен в 200 евроКомпания Motorola представила недорогой смартфон Moto G31, одной из особенностей которого стал 6,4-дюймов…
Apple импортирует бюджетный iPhone в Индию для тестирования …
Apple импортирует бюджетный iPhone в Индию для тестирования Согласно отчету, три устройства Apple были импортированы в Индию для тестирования, в преддверии весеннего…
Бывший в употреблении Huawei P30 Pro продают за $515…
Бывший в употреблении Huawei P30 Pro продают за $515Компания Huawei дала старт официальным китайским продажам бывшим в употреблении смартфонам. Устройства по…
Moto Edge X30 уже готов к глобальному релизу…
Moto Edge X30 уже готов к глобальному релизуMoto Edge X30 от Motorola, который был представлен в Китае в декабре, стал первым телефоном, оснащенным п…
Складной Huawei P50 Pocket показали на видео…
Складной Huawei P50 Pocket показали на видеоВ сети появилось видео, демонстрирующее складной смартфон Huawei P50 Pocket. Судя по всему, перед нами ма…
Анонсирован Tecno Pop 5 Pro с Helio A22 и аккумулятором на 6…
Анонсирован Tecno Pop 5 Pro с Helio A22 и аккумулятором на 6Tecno представила свой последний телефон из серии Pop — 5 Pro. Телефон начального уровня оснащен 6,52-дюй…
Apple iPhone — самые продаваемые телефоны в Китае…
Apple iPhone — самые продаваемые телефоны в КитаеВ недавно опубликованном отчете Counterpoint Research глобальная отраслевая аналитическая фирма заявила, …
Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?
Обзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкойОбзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой
Обзор vivo Y31. Смартфон с NFC и хорошей автономностьюОбзор vivo Y31. Смартфон с NFC и хорошей автономностью
Обзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеемОбзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеем
Обзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видомОбзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor