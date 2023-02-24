Появились первые рендеры iPhone 15 Pro

Сегодня на просторах интернета появилась информация о том, что смартфон iPhone 15 Pro уже разрабатывается производителем и что производители аксессуаров вскоре получат необходимые размеры для производства новой продукции. При этом хотелось бы отметить, что информация поступила от инсайдеров, которые ранее достаточно точно предсказывали все смартфоны и прочие новинки производителя, так что можно с уверенностью предположить, что это правдивые данные. И судя по всему, производитель менять дизайн своих смартфонов нового поколения не планирует ни на йоту, оставляя те же параметры, размеры и расположение системы камер. Вероятно, всё дело в том, что кардинальные изменения будут у смартфона внутри, а не снаружи, что гораздо интереснее.

Дело в том, что в этом году производитель полностью откажется от своего собственного разъёма для подключения кабеля в пользу USB Type-C, что позволит существенно изменить отношение к аксессуарам, кабелям и многим другим моментам. Стоит понимать, что производитель годами зарабатывал на аксессуарах и различных сертификатах для компаний-партнёров внушительные деньги, но теперь этот заработок отобрали новым законодательством ЕС, а значит, утерянные деньги компания будет отбивать другими методами. Например, повысит стоимость смартфонов нового поколения. Пока что точных данных о новом устройстве нет, всё на уровне слухов и не более того, но нам кажется, что кардинальных изменений у смартфона не будет.