Появились первые спецификации Microsoft Surface Laptop Go 2

Сообщается, что Microsoft работает над Surface Laptop Go 2. Ходят слухи, что он будет представлен в ближайшее время. В предварительном отчете были раскрыты основные характеристики доступного ноутбука.

Отчет показывает, что Surface Laptop 2 будет оснащен процессором Intel 11-го поколения (i5-1135G7). Напомним, Surface Laptop Go, дебютировавший в 2020 году, поставлялся с процессором Intel 10 -го поколения. Он будет поставляться с предустановленной ОС Windows 11 и будет предлагать улучшенную HD-камеру. Также он будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Однако есть вероятность, что стартовый вариант устройства может предложить 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что этот недорогой ноутбук будет работать от батареи 13,5 часов. Surface Laptop Go 2 будет оснащен 12,4-дюймовым экраном с соотношением сторон 3:2. Некоторые из вариантов подключения, которые будут доступны на устройстве, включают порт USB-A, порт USB-C, собственный порт для зарядки и аудиоразъем 3,5 мм. Список также показывает, что Surface Laptop Go 2 будет доступен в четырех цветах: Sage, Platinum, Ice Blue и Sandstone.
Acer представила новый ноутбук Acer Spin 5…
Сегодня компания Acer представила новейший ноутбук трансформер Acer Spin 5. Acer Spin 5 — это легкий (1,3…
Lenovo представила обновленные ноутбуки серии Yoga…
Компания Lenovo представила новое поколение сверхтонких ноутбуков премиум-класса с Windows 11 Yoga, включ…
Ноутбук HP ZBook Studio G9 получил CPU Core i9-12900HK …
Компания НР представила ноутбук ZBook Studio G9, который станет доступен для покупки в июне этого года. Н…
HP анонсировала ноутбук Omen 17 на базе Intel Alder Lake-HX …
Компания HP обновляет линейку ноутбуков Omen 17. Список новых ноутбуков на официальной сайте HP показывае…
Обновленный ноутбук Dell XPS 15 оценен в $1450 …
Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков обновленными моделями XPS 15 9520 и XPS 17 9720, которые по…
Представлен гибридный ноутбук Dell Latitude 9330…
Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Latitude 9330, которая основана на чи…
Acer представила Swift 3 OLED за 800 долларов…
Вам не нужно платить огромную сумму, чтобы получить OLED в ноутбуке. Acer представила обновленную линейку…
Ноутбук ASUS ROG Strix Flow X16 оценен в $1950…
Компания ASUS представила мощный ноутбук ROG Strix Flow X16, одной из особенностей которого стал раскрыва…
Обзор ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HF119T. Топовый игровой ноутбук с Ryzen 5900HX и RTX 3080Обзор ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HF119T. Топовый игровой ноутбук с Ryzen 5900HX и RTX 3080
Обзор Lenovo Legion 5 Pro – Идеальный ноутбук для геймераОбзор Lenovo Legion 5 Pro – Идеальный ноутбук для геймера
Обзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского классаОбзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского класса
Идеи новогодних подарков для владельцев iPhone и MacbookИдеи новогодних подарков для владельцев iPhone и Macbook
Обзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебыОбзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor