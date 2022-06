Появились первые спецификации Microsoft Surface Laptop Go 2

Сообщается, что Microsoft работает над Surface Laptop Go 2. Ходят слухи, что он будет представлен в ближайшее время. В предварительном отчете были раскрыты основные характеристики доступного ноутбука.

Отчет показывает, что Surface Laptop 2 будет оснащен процессором Intel 11-го поколения (i5-1135G7). Напомним, Surface Laptop Go, дебютировавший в 2020 году, поставлялся с процессором Intel 10 -го поколения. Он будет поставляться с предустановленной ОС Windows 11 и будет предлагать улучшенную HD-камеру. Также он будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Однако есть вероятность, что стартовый вариант устройства может предложить 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что этот недорогой ноутбук будет работать от батареи 13,5 часов. Surface Laptop Go 2 будет оснащен 12,4-дюймовым экраном с соотношением сторон 3:2. Некоторые из вариантов подключения, которые будут доступны на устройстве, включают порт USB-A, порт USB-C, собственный порт для зарядки и аудиоразъем 3,5 мм. Список также показывает, что Surface Laptop Go 2 будет доступен в четырех цветах: Sage, Platinum, Ice Blue и Sandstone.