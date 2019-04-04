Появились предполагаемые изображения смартфона Xiaomi Redmi Pro2

Один из пользователей китайского сервиса микроблогов Sina Weibo разместил в твиттере запись с изображением нового, еще официально не представленного, смартфона Redmi Pro 2 от компании Xiaomi.

Смартфон получил тонкие рамки, фронтальную камеру в выдвигающемся модуле и тройную тыльную камеру. В состав основной тыльной камеры якобы войдёт 48-мегапиксельный сенсор. Тройная камера и сканер в дисплее будут использоваться в смартфоне Redmi впервые. Судя по изображению, новинка будет оснащаться высокопроизводительным процессором Qualcomm Snapdragon 855 и аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.