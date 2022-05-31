Появились предполагаемые ключевые характеристики Xiaomi CIVI 2

Xiaomi CIVI 1S был анонсирован в апреле этого года в Китае. Он появился как обновленная версия оригинального Xiaomi CIVI, официально выпущенного в сентябре прошлого года. Похоже, что китайский производитель может работать над смартфоном Xiaomi CIVI 2. Известный типстер Digital Chat Station поделился ключевыми подробностями о том, что похоже на CIVI 2.

По словам источника, смартфон будет иметь экран с изогнутыми краями и ультратонкими рамками. Экран будет поддерживать разрешение FHD+, частоту обновления 120 Гц, Dolby Vision и сканер отпечатков пальцев под дисплеем. Также говорится, что он будет оснащен чипом SM 74XX, который, по-видимому, является мобильной платформой Snapdragon 7 Gen 1. Хотя размер батареи устройства не разглашается, в утечке говорится, что оно будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт. Поскольку Xiaomi CIVI был анонсирован в сентябре 2021 года, компания может представить своего преемника примерно в то же время в этом году. Первоначальная модель, ориентированная на женщин, была эксклюзивным смартфоном для Китая.