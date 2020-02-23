Появились рендеры Redmi Note 9 Pro

В просторах интернета и социальных сетей, опубликовали изображения нового ожидаемого смартфона Redmi Note 9 Pro.

Судя по изображению, новинка Redmi Note 9 Pro получит круглое отверстие по середине экрана для селфи-камеры. А на задней части корпуса основная камера получила четыре модуля и горизонтальное расположение.

На боковой грани корпуса разместили кнопки управления регулировки звонка и музыки, а также кнопка блокировки и разблокировки смартфона.

Сканера отпечатков пальцев на задней панели нет, поэтому, скорее всего, он будет подэкранным. Ещё по слухам новинка Redmi Note 9 Pro получит процессор MediaTek Helio G70.