Появились рендеры Redmi Note 9 Pro

2020-02-23, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Redmi Note 9 Pro; [29]
В просторах интернета и социальных сетей, опубликовали изображения нового ожидаемого смартфона Redmi Note 9 Pro.

Судя по изображению, новинка Redmi Note 9 Pro получит круглое отверстие по середине экрана для селфи-камеры. А на задней части корпуса основная камера получила четыре модуля и горизонтальное расположение.

На боковой грани корпуса разместили кнопки управления регулировки звонка и музыки, а также кнопка блокировки и разблокировки смартфона.

Сканера отпечатков пальцев на задней панели нет, поэтому, скорее всего, он будет подэкранным. Ещё по слухам новинка Redmi Note 9 Pro получит процессор MediaTek Helio G70.

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