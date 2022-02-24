Появились рендеры Xiaomi 12 Lite

В серии Xiaomi 12 есть три телефона, более крупный Xiaomi 12 Pro и более доступная версия Xiaomi 12X. Источники сообщили, что к линейке присоединится еще один участник, и он будет называться Xiaomi 12 Lite под кодовым названием L9 taoyao. Новый телефон будет иметь 6,55-дюймовый OLED-экран, что сделает его выше, чем Xiaomi 12, и есть даже концептуальный рендер, сравнивающий два телефона.

Говорят, что Xiaomi 12 Lite имеет чипсет серии Snapdragon 700, вероятно Snapdragon 778G+. Тройная камера на задней панели будет иметь 64-мегапиксельную основную камеру с датчиком Samsung ISOCELL GW3, а две другие камеры — неуказанную сверхширокоугольную камеру и макросъемку.
Комментарии и отзывы Xiaomi 12 Lite
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