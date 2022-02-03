Появились рендеры смартфона Vivo NEX 5

В интернете появились первые рендеры грядущего смартфона Vivo NEX 5. Рендеры Vivo NEX 5 показывают, что он будет оснащен дисплеем с вырезом для селфи-камеры и изогнутыми краями. Устройство будет оснащено сверхтонкими рамками. Дисплей, скорее всего, интегрирован со встроенным сканером отпечатков пальцев. На правой рамке можно увидеть качельку громкости и кнопку питания.

Переходя к задней части корпуса Vivo NEX 5, рендер показывает, что он будет иметь прямоугольный модуль с круглым блоком камеры от компании ZEISS. Блок камер включает четыре камеры и светодиодную вспышку. Устройство поставляется в трех цветах, таких как голубой, черный и оранжевый.

По слухам, Vivo NEX 5 имеет размеры 168,5 x 76,5 x 9,2 мм и весит 221 грамм. В нем будет установлен гигантский 7-дюймовый дисплей AMOLED E5 с разрешением Quad HD и высокой частотой обновления. Устройство будет оснащено чипсетом Snapdragon 8 Gen 1 и батареей емкостью 5000 мАч. NEX 5 будет поставляться с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт .