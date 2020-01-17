Появились живые фотографии флагмана Samsung Galaxy S20+

В социальных сетях слили живые фотографии смартфона Samsung Galaxy S20+ , прежде чем его представили на презентации Samsung Galaxy Unpacked 2020.

На фотографии можно увидеть, что смартфон получит 6.7 дюймовый Super AMOLED дисплей с дырявым вырезом по центру для фронтальной камеры.

А вот основная камера получила дизайн в виде прямоугольного блока.

Также можно увидеть на изображениях, что сканер отпечатков пальцев разместили под экраном и он ультразвуковой.

Ещё дисплей имеет частоту обновления 120 Гц, но работает она только при разрешений FHD+. Если поставить разрешение до WQHD то, частота обновления экрана снизится до 60 Гц.

Презентация смартфона Galaxy S20+ состоится 11 февраля.