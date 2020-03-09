Появилось изображение внутренних компонентов смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra

В сети появились изображения внутренних компонентов нового смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra. Разборка смартфона оказалась очень сложной. Задняя часть была приклеена к основной части смартфона. Как видно из изображения, ремонт платы может стоить пользователя огромных денег.

Большинство компонентов являются модульными, т.е могут быть заменены без полной разборки. Замена приклеенного аккумулятора сложнее, так как к нему присоединены кабели которые питают плату. Один только 108 Мп сенсор занимает большое пространство. Для замены разбитого дисплея вам потребуется полностью разобрать смартфон.