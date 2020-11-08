Согласно заявлению Nokia Mobile, поклонники Nokia в США получат новые продукты 9 ноября 2020 года.

Информация была размещена самой компании, в официальной учетной записи Nokia Mobile в Twitter. Согласно ему, 9 ноября в 9:00 по восточному стандартному времени будет сделано специальное объявление о запуске новых устройств в США. Конечно же мы не знаем, что именно HMD Global планирует объявить 9 ноября. Но можно предположить, что запуск будет для новых телефонов.

Есть ряд телефонов, которые находятся в стадии разработки и, как ожидается, скоро будут выпущены, например, Nokia 6.3 , Nokia 7.3 и Nokia 9.3 PureView. Есть также телефоны Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G . Однако есть вероятность, что этот запуск может быть для телефона, который будет эксклюзивным для рынка США.