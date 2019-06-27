Покупатели Sony Xperia 1 получат бесплатные беспроводные наушниками с шумоподавлением

Sony имеет дурную привычку выпускать вполне респектабельные смартфоны по сильно преувеличенным ценам, и, к сожалению, высококачественный Xperia 1 за $ 950 не исключение, фактически не конкурируя с Galaxy S10 + или даже с более дешевым OnePlus 7 Pro в с точки зрения дизайна, производительности камеры и общих характеристик.

Чтобы подсластить покупку новенького смартфона в период с 26 июня по 07 июля 2019 года, каждый покупатель получает в подарок премиальные беспроводные наушники с шумоподавлением нового поколения Sony WH-1000XM3, которые обычно стоят не менее $ 350.

Ранее предложение было доступно только в период предзаказа, но компания решила продлить акцию, и теперь покупатели могут стать счастливыми обладателями комплекта. Помимо этого, при покупке флагманского смартфона каждый клиент получает доступ к годовой подписке онлайн-кинотеатра ОККО.