Polestar Phone официально представили

Polestar Phone представляет собой чистый довольно строгий гаджет без каких-либо вычурных элементов декора. Устройство работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, оснащено 6,79-дюймовым 120-герцовым LTPO OLED-экраном с разрешением 1368x3192 пикселей с пиковой яркости в 1850 нит, ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев в дисплее, 16 ГБ ОЗУ, 1 ТБ встроенной памяти, тройной тыльной камерой (основная на 50 Мп, ультраширокоугольная на 13 Мп, телеобъектив на 10 Мп), и аккумулятором на 5050 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Крайне интересное устройство, но релиз гаджета состоялся исключительно в Китае, так что купить его довольно проблематично. Нужно заказывать доставку из Поднебесной.