Polestar Phone официально представили

В прошлом году китайский производитель электромобилей Nio представил свой собственный смартфон, и это, похоже, крайне заинтересовало конкурентов, которые тоже решили выпустить свои смартфоны под личным брендом. Сегодня, например, компания Polestar анонсировала свой первый смартфон, который получил весьма понятное название Polestar Phone, но стоит сразу оговориться, что производитель на самом деле ничего не производил самостоятельно и не разрабатывал. Смартфон Polestar создан компанией Meizu на основе собственного устройства под названием 21 Pro, которое было представлено в феврале текущего года. Это вполне ожидаемое развитие событий, так как и Polestar, и Meizu принадлежат китайскому автогиганту Geely.

Polestar Phone представляет собой чистый довольно строгий гаджет без каких-либо вычурных элементов декора. Устройство работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, оснащено 6,79-дюймовым 120-герцовым LTPO OLED-экраном с разрешением 1368x3192 пикселей с пиковой яркости в 1850 нит, ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев в дисплее, 16 ГБ ОЗУ, 1 ТБ встроенной памяти, тройной тыльной камерой (основная на 50 Мп, ультраширокоугольная на 13 Мп, телеобъектив на 10 Мп), и аккумулятором на 5050 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Крайне интересное устройство, но релиз гаджета состоялся исключительно в Китае, так что купить его довольно проблематично. Нужно заказывать доставку из Поднебесной.
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