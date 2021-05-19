Полный список смартфонов, которые получат Android 12

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Хотя OEM-производители предоставляют бета-версию Android 12 для своих отдельных устройств, эти сборки явно не предназначены для обычных пользователей. Например, в OPPO прямо заявили, что эта инициатива предназначена только для разработчиков. Поэтому будьте осторожны, поскольку эти сборки программного обеспечения содержат множество ошибок.