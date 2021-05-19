Полный список смартфонов, которые получат Android 12

Вчера Google раскрыл более подробную информацию об Android 12 на своей презентации Google I / O 2021 Keynote. Как и ожидалось, поисковый гигант даже объявил о программе Android 12 Beta в партнерстве с несколькими OEM-производителями. Согласно официальному объявлению, в этом году в программе Android 12 Beta участвуют 11 OEM-производителей. Однако HMD Global (Nokia) сообщила, что также будет выпускать сборки для Nokia X20. Таким образом, это увеличивает общее количество до 12. Ниже мы собрали полный список производителей смартфонов и их моделей, которые получат Android 12 в бета-версии в самое ближайшее время.

Pixel 3Pixel 3 XLPixel 3aPixel 3a XLPixel 4Pixel 4 XLPixel 4aPixel 4a 5GPixel 5Mi 11Mi 11 UltraMi 11X ProMi 11iOnePlus 9OnePlus 9 ProZenFone 8OPPO Find X3 ProRealme GTSHARP AQUOS R6TECNO CAMON 17TCL 20 ProiQOO 7 LegendZTE Axon 30 UltraNokia X20Хотя OEM-производители предоставляют бета-версию Android 12 для своих отдельных устройств, эти сборки явно не предназначены для обычных пользователей. Например, в OPPO прямо заявили, что эта инициатива предназначена только для разработчиков. Поэтому будьте осторожны, поскольку эти сборки программного обеспечения содержат множество ошибок.