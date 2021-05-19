Полный список смартфонов, которые получат Android 12

Вчера Google раскрыл более подробную информацию об Android 12 на своей презентации Google I / O 2021 Keynote. Как и ожидалось, поисковый гигант даже объявил о программе Android 12 Beta в партнерстве с несколькими OEM-производителями. Согласно официальному объявлению, в этом году в программе Android 12 Beta участвуют 11 OEM-производителей. Однако HMD Global (Nokia) сообщила, что также будет выпускать сборки для Nokia X20. Таким образом, это увеличивает общее количество до 12. Ниже мы собрали полный список производителей смартфонов и их моделей, которые получат Android 12 в бета-версии в самое ближайшее время.

Google
Pixel 3
Pixel 3 XL
Pixel 3a
Pixel 3a XL
Pixel 4
Pixel 4 XL
Pixel 4a
Pixel 4a 5G
Pixel 5

Xiaomi
Mi 11
Mi 11 Ultra
Mi 11X Pro
Mi 11i


OnePlus
OnePlus 9
OnePlus 9 Pro

ASUS
ZenFone 8

OPPO
OPPO Find X3 Pro

Realme
Realme GT

SHARP
SHARP AQUOS R6

TECNO
TECNO CAMON 17

TCL
TCL 20 Pro

vivo
iQOO 7 Legend

ZTE
ZTE Axon 30 Ultra

HMD Global
Nokia X20

Хотя OEM-производители предоставляют бета-версию Android 12 для своих отдельных устройств, эти сборки явно не предназначены для обычных пользователей. Например, в OPPO прямо заявили, что эта инициатива предназначена только для разработчиков. Поэтому будьте осторожны, поскольку эти сборки программного обеспечения содержат множество ошибок.
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