Полное охлаждение с Cooler Master Wraith Ripper

На прошлой неделе компания AMD выпустила наимощнейший процессор 2-го поколения Ryzen Threadripper 2990WX, за счет чего произвела новый кулер Cooler Master's Wraith Ripper. Привлекательный процессорный кулер, показал относительную легкость охлаждения всех ядер 2990WX в настройках запаса. Данный кулер предназначен для процессоров с тепловыделением 250ВТ.

Конструкция сборки выглядит на премиальном уровне со светодиодной RGB подсветкой и логотипом AMD Ryzen на поверхности. Данный куллер оснащен семью тепловыми трубками, которые связаны с двумя блоками пластин.

Между пластинами расположен 120-мм вентилятор MasterAir Pro Servo. Продажи начнутся в 4-м квартале 2018 года и по предположительной цене 140 долларов.