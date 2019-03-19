Полноэкранные смартфоны ZTE Axon S и Axon V

Стремление к созданию телефонов с полным экраном привело к появлению необычных конструкций камер как у компании ZTE. Но недавно в интернет просочились фотографии смартфонов Axon S и Axon V которые также являются полноэкранными смартфонами.

По имеющимся сведениям, Axon S внедрил две передние и три задние камеры в боковой слайдер. Выглядит это очень необычно. Аxon S будет включать в себя 48 и 19-мегапиксельные задние камеры, одна из которых будет иметь 5-кратный оптический зум. Также ожидается что будет установлен OLED-дисплей, сканер отпечатков пальцев под экраном и 5G.

Axon V пойдет совсем в другом направлении. Его передни две камеры будут смещены в правую сторону. Смартфон будет поддреживать 3D-технологию, 6,8-дюймовый OLED-экран с соотношением сторон 21:9 и большой емкий аккумулятор.